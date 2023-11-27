الهلال الأحمر الفلسطيني: 100 شاحنة مساعدات دخلت مدينة غزة والشمال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، دخول 100 شاحنة مساعدات إلى محافظتي غزة والشمال.

وقالت الجمعية، في بيان: إن "100 شاحنة مساعدات أدخلها الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم إلى مدينة غزة والشمال، تحتوي طعاما وماء وحليب أطفال وأغطية".

وأضافت الجمعية أن "المساعدات وصلت لآلاف المواطنين المحتاجين لأبسط مقومات الحياة".

وذكرت أنه "لأول مرة وصلت 50 شاحنة مساعدات مصرية عبر معبر رفح وانطلقت مباشرة نحو مدينة غزة والشمال عبر الحاجز (الإسرائيلي) الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الجمعية أنها أرسلت قافلة مساعدات أخرى "مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة، نحو مدينة غزة وشمالها محملة بمواد إغاثية وغذائية ومياه شرب وأدوية ومستلزمات إسعافية".

وذكرت أن مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال استقبلوا القافلة ورافقوها لتوزيع المساعدات للمواطنين.

والسبت، أعلنت الجمعية ارتفاع عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر إلى 1759 شاحنة، محملة بالمساعدات الإنسانية من غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وكان وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أكد لوكالة لأناضول في وقت سابق الأحد دخول 7 شاحنات تحمل وقودا وغازا للطهي، إضافة لاستكمال وصول معدات للمستشفى الميداني الإماراتي.

وفرضت إسرائيل على غزة حظراً خانقاً تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والجمعة، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة لـ4 أيام قابلة للتمديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.