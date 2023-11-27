مصر تعلن قرب التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في غزة يومين

أعلنت مصر، مساء اليوم، أن الجهود المشتركة مع قطر "أوشكت على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين".

جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية..

وأوضح رشوان، أن "الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت، حتى الآن، على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين".

وتشمل الهدنة الممتدة "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا"، وفق البيان.

وأوضح رشوان أنه "بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع".

وأضاف رشوان أنه "من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي".

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من اندلاع الحرب.