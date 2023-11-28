الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء 3 جنود تحتفظ حماس بجثامينهم

قال الجيش الإسرائيلي إن 3 من جنوده قتلوا وتحتفظ حركة "حماس" بجثامينهم في قطاع غزة.

وحدد الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي مساء الثلاثاء، أسماء الجنود: الرقيب تومر يعقوب أخيماس (20 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب شاكيد دهان (19 عاما).

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي تاريخ وملابسات مقتل الجنود، إلا أن وسائل إعلام عبرية بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وصحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، ذكرت أن الجنود الثلاثة قتلوا في الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.