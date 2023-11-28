الدبيبة يعلن استعداده للمشاركة في حوار تحت رعاية المبعوث الأممي

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة استعداده للمشاركة في الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتسوية الخلافات السياسية المستمرة حول الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها منصة "حكومتنا" الثلاثاء بفيسبوك.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وجه باتيلي عبر بيان دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

والمقصود بالأطراف المؤسسية وفق البيان الأممي: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش.

وأكد الدبيبة في كلمته "استعداده للتجاوب مع كل المقترحات بجدية لتوسيع الثقة في المهام الموكلة للحكومة في العملية الانتخابية" موضحا أنه "لا مجال للمسارات الجانبية ولن نسمح بمراحل انتقالية جديدة".

ومخاطبا الليبيين، قال الدبيبة: "مشاركتنا في الاجتماع (الذي دعا إليه باتيلي) هي من أجل أن أكون صوتكم الذي طمسوه، مدافعا عن مطالبكم".

وأشار إلى أن حكومته "تقدمت بمقترح لإنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، وبمشاركة جميع الأطراف عوضاً عن مخططات التمديد لتعطيل الانتخابات".

وأضاف: "يجب أن تركز كل النقاشات والحوارات للوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لضمان نجاح الانتخابات".

وردا على الدعوة للاجتماع، أعلن مجلس النواب الليبي، في بيان الجمعة، رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه باتيلي، بسبب "عدم توجيه المبعوث الأممي الدعوة للحكومة التي صادق المجلس على تعيينها".

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.