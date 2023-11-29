الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً في الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

أفرجت إسرائيل، مساء الثلاثاء - فجر الأربعاء، عن 30 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء بموجب الدفعة الخامسة من صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وذكرت وكالة الأناضول أن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، غادرت سجن عوفر العسكري الإسرائيلي، غربي مدينة رام الله، تقل أسرى وأسيرات من الضفة.

ومن المقرر أن تتوجه إلى قاعة عامة بالمدينة حيث يقام استقبال رمزي للأسرى المفرج عنهم، ومن ثم يتوجه كل إلى محافظته، وفق مراسل الأناضول.

وأضافت الوكالة أن مواطنين نشروا مقاطع فيديو لحافلة تحمل شارة الصليب الأحمر، تسير في شوارع بلدة بيتونيا باتجاه رام الله تتابعها مركبة للجنة الدولية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حركة "حماس"، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والحركة، تضمنت أسماء 30 أسيرا، بينهم 15 طفلا (12 من القدس و3 من الضفة) و15 من النساء (5 من القدس و10 من الضفة).

كما أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، بوصول "12 محتجزاً من قطاع غزة بينهم 10 إسرائيليين وتايلانديان".

وتعد هذه القائمة الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.