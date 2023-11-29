الموفد الفرنسي إلى لبنان يطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية

دعا موفد الرئاسة الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان إلى توحيد الموقف والإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية المعطلة منذ أشهر.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية الأربعاء، صدر بعد لقاء لودريان برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت.

وأبدى الموفد الفرنسي استعداد بلاده لمساعدة لبنان، مشددا على أن زيارته إلى بيروت تهدف إلى "تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أنه سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف إلى "تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة"، بحسب المصدر ذاته.

وتضم اللجنة الخماسية ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة، وتهدف لإيجاد مخرج للأزمة في لبنان، وتم تشكيلها في فبراير/ شباط الماضي، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد.

وفي السياق، التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة غرب بيروت، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية بحسب بيان لمكتب بري.

وبحث لودريان مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الوضع العام في لبنان وآخر التطورات في الجنوب.

ونوّه لودريان بحسب بيان للجيش اللبناني بـ"أداء الجيش في ظل التحديات التي يواجهها"، مؤكدا على "استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية".

من جهته، شكر عون فرنسا على اهتمامها الدائم بالجيش وإرسالها المساعدات، له بصورة متواصلة وآخرها المساعدات الطبية، وفق البيان ذاته.

ووصل الموفد الفرنسي إلى بيروت صباح الأربعاء، في زيارة غير محددة المدة.

وتعد هذه الزيارة الرابعة للودريان إلى بيروت، بعد تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو/ حزيران الماضي موفدا رئاسيا للبنان.

وتأتي زيارات لودريان في إطار المساعي الفرنسية والدولية والعربية لمساعدة القادة اللبنانيين على وضع حد للفراغ الرئاسي.

وتأتي المساعي الفرنسية بعد فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة منذ سبتمبر/ أيلول 2022، كان آخرها بتاريخ 14 يونيو الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.