فيدان يلتقي مع أعضاء لجنة "قمة الرياض" مع الأمين العام للأمم المتحدة

اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال المشكلة من قِبل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية التركية في تدوينة على منصة "إكس"، الأربعاء.

وتشكلت اللجنة بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لبحث سبل وقف الحرب.

وأضافت أن اللقاء شهد التباحث حول تأمين وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة، والخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وفي 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.