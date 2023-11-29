أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الثلاثاء، أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد مباحثات لإبرام اتفاق جديد لـ"هدنة طويلة المدى"، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بما في ذلك الجنود وإطلاق تل أبيب سراح أسرى فلسطينيين "أدينوا" بقتل إسرائيليين.

جاء ذلك بالتزامن مع حديث بالإعلام العبري، عن مباحثات في الدوحة بين رؤساء "الموساد" الإسرائيلي دادي بارنيع، ووكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز والاستخبارات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بينما لم يصدر تعليق رسمي من هذه الأطراف حتى الساعة 19:03 (ت.غ).

وقالت الهيئة: "يدور الحديث عن مباحثات في قطر حيث يوجد رئيس الموساد، وعلى المائدة اتفاق جديد لهدنة أطول".

وأوضحت، أن الاتفاق الذي يتم بحثه يتضمن "إطلاق سراح جميع المختطفين في غزة، بما في ذلك الرجال والجنود".

وتابعت: "في المقابل تطلق إسرائيل بشكل مكثف، سراح سجناء أمنيين (أسرى) فلسطينين، بمن في ذلك المدانين بقتل إسرائيليين".

وبحسب الهيئة، أعربت حركة "حماس" عن موافقتها، على الخطوط العريضة للاتفاق الجديد، لكنها قالت إنها تريد "وقف إطلاق نار كامل"، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى اللحظة، بينما لم تعلق الحركة رسميا على الأمر.

وأبلغ رئيس الموساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتفاصيل الاتفاق الجديد الذي يتم التباحث بشأنه في الدوحة بحسب المصدر ذاته.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.