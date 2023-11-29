نادي الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلاً بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 125 امرأة

ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3290 شخصاً، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وقال النادي، في بيان مساء الثلاثاء، "من بين المعتقلين 125 امرأة وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948. أما الأطفال، فخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعتقل 145 طفلا، ولم تتوفر حصيلة المعتقلين الأطفال خلال الشهر الجاري".

وأوضح النادي أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينياً".

ومنذ بدء هدنة إنسانية يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينياً من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة تبادل بين تل أبيب وحركة حماس.

وأضاف البيان: "كما اعتقل 41 صحفياً بقي منهم 29 رهن الاعتقال 29".

وحسب البيان: "بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى 1661 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".

ووفقاً للإحصاءات، فقد استشهد في سجون الاحتلال خلال الفترة نفسها 6 معتقلين.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً، ولا تشمل حالات الاعتقال من غزة، وفق البيان.