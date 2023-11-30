الجيش الأردني ينفذ ثالث إنزال جوي لمستشفاه الميداني في غزة

أعلن الجيش الأردني، مساء الخميس، تنفيذه ثالث إنزال مساعدات "عبر الجو" لمستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة.

وذكر الجيش الأردني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مساء اليوم الخميس، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76".

وأوضح أن الخطوة تأتي "استمرارا لجهود المملكة الأردنية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها".

وسبق أن أجرى الجيش الأردني إنزالين لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في قطاع غزة، الأول في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والثاني بعده بستة أيام.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله كونه يقدم خدماته مجانا.

وأرسل الأردن مؤخرا مستشفى ميدانياً ثانياً إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل فلسطين إلى 5.