الصليب الأحمر الدولي: لا نملك قوى خارقة ولسنا وكالة مخابرات

دحضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتهامها بعدم بذل جهود كافية لإطلاق سراح الرهائن من غزة، قائلة إنها لا تملك "قوى خارقة" وإن عملها يعتمد على حسن نيّة الأطراف المتنازعة.

وقال جايسن سترازيوسو، أحد المتحدثين باسم اللجنة في جنيف "علينا من وقت لآخر أن نقول للناس إننا لسنا محصنين ضد الرصاص، ولا نمتلك قوى خارقة. لا يمكننا القيام بعمل إنساني إلا إذا منحتنا السلطات في منطقة معينة الإذن بذلك".

في الأيام الأخيرة، ومع بدء سريان هدنة في غزة دخلت الخميس يومها السادس ومددت ليوم إضافي حتى الجمعة، تمكنت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من نقل رهائن احتجزتهم حركة حماس في قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تتعرض المنظمة الدولية التي أتمّت عامها الـ160 ويحتل الحياد والسرية قائمة مبادئها الرئيسية، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. اعتبر البعض أنه على اللجنة التفاوض من أجل إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن. وحمل آخرون عليها عدم زيارتها الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى فصائل فلسطينية.

وطالت انتقادات أخرى اللجنة لناحية عدم ممارستها الضغط الكافي على إسرائيل من أجل إطلاق عدد أكبر من المعتقلين الفلسطنيين أو السماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

- "لسنا وكالة استخبارات"

في جنيف، تدرك المنظمة، وفق ما يشرح سترازيوسو، أن هذه التوقعات مرتبطة بـ"مشاعر جيّاشة"، لكنه يرى أن "الانتقادات غالباً ما تبيّن سوء فهم للطريقة التي نعمل بها أو حدود عملنا".

وتوضح الأستاذة في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف جولي بيّو "لا يمكن للمنظمات الإنسانية بشكل عام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص، أن تحلّ مكان العمل السياسي المطلوب لإنهاء هذه الحرب أولاً، ولوضع حدّ بدرجة ثانية لنظام الفصل العنصري الذي أدى اليها".

وتقول "لقد تضاءل أفقنا السياسي إلى درجة باتت مقاربتنا تقتصر على المنظور الإنساني فحسب".

لا تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكان احتجاز الرهائن في غزة، وفق سترازيوسو الذي يقول "لسنا وكالة استخبارات"، موضحاً أن الذهاب لرؤية الرهائن من دون موافقة من حماس قد يضع فرق اللجنة والعاملين في المجال الانساني في دائرة الخطر.

ويتحدّث الأستاذ في قسم القانون الدولي العام والمنظمات الدولية في جامعة جنيف ماركو ساسولي عن صعوبة أخرى. ويشرح "على عكس السجناء، ينبغي إطلاق سراح الرهائن من دون شرط أو تفاوض، إذا ما تمّ احترام القانون الإنساني".

ويضيف الخبير الذي سبق له العمل مع المنظمة "تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها كوسيط حيادي، لكنها لن تتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن".

- "أشرار وأخيار"

منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وجدت اللجنة الدولية نفسها، في كثير من الأحيان وبشكل حاد، موضع انتقاد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يأخذ عليها عدم قيامها بما يكفي من أجل الوصول إلى جنود أوكرانيين أسرتهم القوات الروسية.

كذلك، طالت انتقادات عدة اللجنة لناحية عدم تقديمها تفاصيل عن عدد سجناء الحرب الذين تمكنت من لقائهم لدى الجانب الروسي، ولإيفاد رئيسها السابق الى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي.

ويرى ساسولي أنه في الوقت الراهن بات في العالم "فهم أقل للحياد" وأنّه "يجب اتخاذ موقف، وأن هناك أشراراً وأخياراً". ولكن "إذا تفاوضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأخيار فقط، فلن تتفاوض بعد الآن مع أي شخص تقريباً في النزاعات المسلحة".

وتعرّضت المنظمة في السابق لانتقادات مماثلة. ويشرح الأستاذ الجامعي "على سبيل المثال، في البوسنة كان عليها العمل مع الصرب والبوسنيين المسلمين، في وقت كان يُنظر إلى الصرب باعتبارهم من المعتدين ومن أبرز منتهكي القانون الإنساني".

بعد الحرب العالمية الثانية، انتُقدت اللجنة بسبب عدم تحرّكها بمواجهة النازيين، وتحديداً من أجل الوصول الى معسكرات الاعتقال، ما دفعها لاحقاً الى تقديم اعتذار.