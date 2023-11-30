مسيّرة مجهولة تستهدف مجموعات إرهابية مدعومة إيرانيا في شرق سوريا

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة مركبة عسكرية تابعة لمجموعات إرهابية مدعومة من إيران في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، اليوم، أن طائرة مسيرة استهدفت ليلا مركبة عسكرية تابعة لميليشيا مدعومة إيرانيا، دخلت مدينة البوكمال قادمة من العراق.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 إرهابيين ينتمون لمجموعة مدعومة إيرانيا.

والبوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية تشهد انتشار واسعا لمجموعات إرهابية تدعمها إيران حليفة النظام السوري.

وتعرضت مؤخراً نقاط ومركبات تابعة لإرهابيين مدعومين من إيران في مدينة دير الزور على الحدود السورية العراقية، لاستهداف من قبل طائرات مجهولة.

وتقع دير الزور على الحدود السورية العراقية، وتوفر الاتصال البري الممتد من إيران إلى لبنان، كما تمر عبرها خطوط الأنابيب والطرق التجارية القادمة من العراق والأردن.

وسيطرت قوات النظام السوري على دير الزور وغربها بعد انسحاب تنظيم "داعش" الإرهابي منها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمساعدة روسيا والمجموعات المدعومة من إيران.