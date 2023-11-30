نتنياهو يعلن تعزيز توزيع السلاح على المستوطنين الإسرائيليين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم سيعملون على زيادة توزيع السلاح على الإسرائيليين، وذلك تعقيبًا على عملية إطلاق النار بالقدس الغربية التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن جنديين خارج الخدمة ومدنيا إسرائيليا قاموا بإطلاق النار على المنفذَين ما أدى إلى "تحييدهما".

وحيّا نتنياهو من قتلوا منفذَي العملية قائلا إن "رد الفعل السريع لجنديين اثنين ومدني تمكن من القضاء على الإرهابيين، وحال دون وقوع هجوم أكثر خطورة"، وفق تعبيره.

كما لوّح بملاحقة كل عناصر حماس "في كل مكان في القدس وغزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف: "أقدّر حقيقة أن الجنديين والمدنيين تصرفوا بسرعة على الأرض، الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وهذا إجراء يثبت فعاليته مرارا وتكرارا في الحرب ضد الإرهاب القاتل"، وفق قوله.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن منفذي العملية أسيران سابقان ينتميان لحركة "حماس"، وهما الشقيقان مراد (30 عاما) وإبراهيم نمر (38 عاما)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

لكن المعلومات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية لم تؤكدها أي جهات فلسطينية.