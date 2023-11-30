وزير الخارجية الأمريكي يصل رام الله ويجتمع مع عباس

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، مدينة رام الله بالضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في مكتب عباس أن بلينكن عقد فور وصوله مقر الرئاسة اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني.

ولم يخرج حتى ساعة نشر الخبر، أي تعليق فلسطيني حول الاجتماع.

وكان بلينكن وصل إسرائيل مساء الأربعاء حيث عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تمديد الهدنة الإنسانية بين تل أبيب وحركة "حماس".

نتنياهو: أبلغت بلينكن تعهدنا بالقضاء على "حماس"

والخميس، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهده بـ"القضاء على حركة حماس"، مؤكداً "العزم على مواصلة الحرب لحين تحقيق ذلك وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وضمان عدم مواجهة تهديد من غزة مجدداً".

وقال نتنياهو في بيان متلفز عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس الغربية: "قلت له: أقسمنا، وأقسمت أن نقضي على حماس، لا شيء سيوقفنا".

وأضاف: "سنواصل هذه الحرب حتى نحقق الأهداف الثلاثة: إطلاق سراح جميع مختطفينا، والقضاء على حماس بشكل كامل، وضمان ألا نواجه من غزة مثل هذا التهديد مرة أخرى".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.