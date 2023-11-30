وصول 7 شاحنات إضافية من الوقود وغاز الطهي إلى غزة

وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الخميس، 7 شاحنات إضافية تحمل وقوداً وغازا للطهي، وفق مصادر محلي.

وقال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، "منذ صباح الخميس، دخلت 7 شاحنات تحمل وقودا وغازا للطهي".

وأضاف أبو محسن، في تصريح لوكالة الأناضول: "باقي الشاحنات لم تدخل حتى اللحظة، ويرجع ذلك إلى الإعاقات من جيش الاحتلال، وعرقلة إدخال المساعدات وتكدسها"، دون توضيح مزيدا من التفاصيل.

وكان من المقرر دخول 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بحسب أبو محسن.

وفي حال استكمال دخول 200 شاحنة مساعدات، يرتفع عدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع منذ بدء الهدنة المؤقتة الجمعة الماضي، إلى 1200 شاحنة.

ومساء الأربعاء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استلامه "1028 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، منذ بداية الهدنة (الإنسانية) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحتى مساء الثلاثاء".