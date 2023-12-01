انتهت الهدنة الإنسانية والمدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلي تقصف غزة

تجددت الاشتباكات صباح اليوم الجمعة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بمجرد انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت في منطقة حاجز "نتساريم" جنوب مدينة غزة، وشرق مدينة خان يونس، ومنطقة حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع.

وأوضح الشهود، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق مختلفة شرق مدينة دير البلح (وسط)، ومدينتي رفح وخانيونس (جنوب)، والمناطق الشمالية لقطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي كذلك تجدد الاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة "حماس" في القطاع.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في تغريدة: "جيش الدفاع قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة منظمة حماس بقطاع غزة".

ويأتي تجدد الاشتباكات عقب انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت لسبعة أيام، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وانتهت صباح اليوم الجمعة، والتي توصلت إليها وساطة قطرية مصرية على طريق وقف الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على الفلسطينيين في قطاع غزة.