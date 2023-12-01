3500 شخص فقط صلوا الجمعة في المسجد الأقصى مقارنة بأكثر من 50 ألفا في أيام الجمعة العادية

للجمعة الثامنة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حالت القيود الإسرائيلية المجحفة دون تمكن عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ثاني القبلتين.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول، إن 3500 شخص فقط تمكنوا من دخول المسجد لأداء الصلاة مقارنة بأكثر من 50 ألفا في أيام الجمعة العادية.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية: "فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد للجمعة الثامنة على التوالي".

وتابع: "لم تسمح الشرطة الإسرائيلية سوى لكبار السن بالدخول إلى المسجد، وعليه فإن باحاته ومصلياته كانت شبه خالية أثناء موعد الصلاة".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب ولكن هذه القيود تزداد شدة أيام الجمعة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس، وعلى البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، ولم تسمح سوى لكبار السن بالمرور.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية انتشرت أيضا في أزقّة البلدة القديمة وأوقفت الشبان من سكانها ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

واضطر مئات الفلسطينيين إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بما فيها شارع صلاح الدين والمصرارة وحي وادي الجوز.

وأفيد عن اعتقال شاب في منطقة باب الساهرة، وهو أحد أبواب البلدة القديمة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المصلين في حي وادي الجوز بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأضافوا أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين واعتدت على عدد منهم بالضرب ولاحقتهم بالشوارع.