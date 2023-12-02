إعلام النظام: إسرائيل استهدفت مواقع في محيط دمشق فجر السبت

قال وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن إسرائيل نفذت هجوماً بالصواريخ على أهداف في محيط العاصمة دمشق فجر السبت.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله: "حوالي الساعة 01.35 (22:35 تغ) من فجر اليوم (السبت) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن الوسائط الدفاعية الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن حدوث "بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

وتنفذ إسرائيل، من حين لآخر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا رداً على ما تقول إنها هجمات ضدها انطلاقا من الأراضي السورية وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.