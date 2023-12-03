رئيس هيئة الأركان الإيراني يلتقي رئيس أركان الجيش العراقي في بغداد

زار رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، العاصمة بغداد، وبحث مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، الأحد، التعاون العسكري.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن "اللواء باقري أشار خلال زيارته الرسمية الأولى للعراق، ولقاء رئيس أركان الجيش العراقي، إلى القواسم المشتركة الكثيرة والعلاقات الطيبة بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وقال باقري، بحسب الوكالة، إن "لدى البلدين تجارب جيدة وقيمة في الحرب ضد الإرهاب، ويمكنهما تبادل تجاربهما".

وأفاد أن إجراء مناورات مشتركة على حدود البلدين "سيضمن استقرار الأمن" على الحدود.

وأضاف: "الحدود المشتركة بين البلدين فرصة لزيادة التعاون وتحقيق المنفعة للشعبين".

بدوره أكد يار الله استعداد القوات المسلحة العراقية لتطوير التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات مع الجانب الإيراني.

كما التقى باقري، الأحد، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، وتناولا التعاون العسكري وقضايا اقليمية.