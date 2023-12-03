للمساعدة في تحديد مكان الرهائن.. الجيش البريطاني يجري طلعات استطلاعية فوق غزة

أعلن الجيش البريطاني أنه سيقوم يطلعات استطلاعية فوق غزة لمحاولة تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بنحو 240. وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصّر، لا يزال هناك 136 رهينة لدى حماس ومجموعات تابعة لها وفق السلطات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان نشر مساء السبت "دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

وأكدت الوزارة أن "طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن".

وقال البيان "سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن".

ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن.