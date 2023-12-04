أردوغان يبحث مع أمير قطر "المجزرة" الإسرائيلية في غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر تطورات "المجزرة" الإسرائيلية في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقداه في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وتناول الزعيمان خلال اللقاء آخر تطورات "المجزرة" الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والخطوات المتخذة والتي سيتم اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأكد أردوغان على "ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب" التي ارتكبتها، وأهمية زيادة الجهود القانونية إلى جانب الدعم الدولي في هذا الصدد.

وذكر أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر الكافي.

كما قام الجانبان خلال اللقاء بتقييم متعدد الأبعاد للعلاقات التركية القطرية والقضايا الإقليمية والدولية، بحسب المصدر ذاته.

والاثنين، وصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول، يتخللها عقد الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

كما سيحضر الرئيس أردوغان أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد غداً، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون.