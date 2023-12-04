ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 15 ألفا و899

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي على القطاع، إلى 15 ألفا و899 شهيداً، وأكثر من 42 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: "ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899، والجرحى إلى أكثر من 42 ألف، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع (7 أكتوبر)".

وأكد القدرة في المؤتمر الصحفي أن "70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي (على القطاع) من الأطفال والنساء".

وأشار إلى أن "الاحتلال (الإسرائيلي) دمر 56 مؤسسة صحية بالكامل، ويعتقل 35 من الكوادر الطبية".

القدرة طالب "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمنا في سجون الاحتلال".

ودعا إلى "حماية المستشفيات والطواقم الصحية والإنسانية، وتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود، وخروج الجرحى".

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "تسبب استهداف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان".

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية قولها إنه "يوجد أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى، لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية".

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.