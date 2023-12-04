الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في شمال غزة إلى جانب شن غارات واسعة

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "200 هدف" في قطاع غزة الليلة الماضية، وأن جنديا اصيب "بجروح خطيرة" في معارك شمالي القطاع، مضيفا أن قواته البرية "مستمرة في العمل على أرض القطاع، إلى جانب شن سلاح الجو غارات واسعة".

وجاء في بيان للجيش اليوم "طائرة تابعة لسلاح الجو شنت غارة على سيارات احتوت على صواريخ، وقذائف هاون ووسائل قتالية أخرى، ومنعت استهداف القوات على المدى الفوري".

وتابع: "كما هاجمت طائرة أخرى ودمرت بنية تحتية عسكرية تم استخدامها لتنفيذ كمين بصواريخ مضادة للدروع ضد قواتنا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، موقع استطلاع تابع للقوة البحرية الحمساوية وبنى تحتية معادية في مرسى غزة (غرب)".

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي "بجروح خطيرة" في معارك بشمالي قطاع غزة.

وقال: "أصيب جندي من الكتيبة 601 باللواء 401، فيلق الهندسة القتالية، بجروح خطيرة في معركة جرت في شمال قطاع غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود خلال المعارك البرية ضد الفصائل الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة، بينهما اثنين قال إنهما قتلا في معارك أمس، والثالث لم يحدد موعد مقتله.

وبإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة، مساء الأحد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 401 جندي وضابط، وفق إحصاء للجيش الإسرائيلي.