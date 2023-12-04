جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في كمين نصبه لهم مقاتلون من حركة "حماس" داخل مبنى بشمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه "في الساعات القليلة الماضية، استمرت المعارك العنيفة في قطاع غزة".

وأضاف: "أثناء قتال الفريق القتالي للواء 401 شمال قطاع غزة، دخل مقاتلو الكتيبة 601 إلى أحد المباني، حيث واجهوا داخله إرهابيي حماس الذين أطلقوا النار عليهم النار"، وفق تعبيره.

وأوضح الجيش أنه "خلال المعركة التي دارت داخل المبنى قُتل الرقيب (احتياط) بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران".

وقال إن جنوده أطلقوا النار على مقاتلي "حماس" بعد ذلك وقتلوهم، على حد قوله.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 403.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.