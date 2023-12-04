"كتائب القسام": استهدفنا 10 آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، استهدافها 10 آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة، بقذائف الياسين "105".

وقالت "القسام"، في بيانات منفصلة نقلتها وكالة الأناضول: "تمكن مقاتلونا منذ صباح اليوم (الاثنين)، من استهداف 5 دبابات صهيونية، و5 ناقلات جند، في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".

وأضافت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا "تحشدات للعدو (الإسرائيلي)، شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين، برشقة صاروخية"

وأردفت أن مقاتليها قصفوا مستوطنة "نيريم"، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114ملم.

وأكدت الحركة الفلسطينية "الإجهاز على عدد من جنود العدو من مسافة صفر، في منطقة الشيخ رضوان (بمدينة غزة)، وعودة المقاتلين إلى قواعدهم بسلام".

وأوضحت "القسام" أن عناصرها "تدك تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت في بيان آخر إنها قصفت أيضا مستوطنتي "سديروت" و"نتيفوت" بغلاف غزة، "برشقات صاروخية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومن جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الاثنين، استهداف آليات عسكرية وجنود إسرائيليين في قطاع غزة، علاوة على قصف مستوطنات.

وقالت "سرايا القدس" في بيانات متفرقة على منصة تليغرام: "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال القطاع وشرق غزة، ويستهدفون عددا من الآليات العسكرية الصهيونية بقذائف التاندوم والـ (RPG)".

وأشارت إلى أنها قصفت أيضا "تحشدات عسكرية وجنود للعدو (الإسرائيلي) في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك (وسط)، بعدد من قذائف الهاون".

وفي بيانات أخرى، قالت "سرايا القدس" إنها قصفت مستوطنات "نيريم" و"نير إسحاق" و"نير عوز" في غلاف غزة، "برشقات صاروخية".

وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق إسرائيلي على بيانات الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مهاجمته "200 هدف" في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وإصابة جندي "بجروح خطيرة" في معارك بشمالي القطاع، إضافة إلى إعلانه مقتل 3 من جنوده بينهم اثنين قتلا في معارك، أمس.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفا و899 شهيداً فلسطينياً، و42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.