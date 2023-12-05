إسرائيل ماضية في اعتداءاتها على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء ليلة أمس

استهدف قصف ليلي إسرائيلي عنيف مناطق عدة في قطاع غزة، سقط فيه عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح، الثلاثاء، فيوفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة "شهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات".

وفي الشمال، قتل وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء، إثر استهداف القصف الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في مدينة غزة شمال القطاع، وفق المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أن أعدادا كبيرة من النازحين تجمعت داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد القصف الإسرائيلي للمنطقة.

ومساء الإثنين، قتل 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب مئات، في عدة غارات نفذتها الطائرات الإسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج بمدينة غزة (شمال).

أما في الجنوب، فقد استهدف قصف إسرائيلي في الليلة ذاتها، منزلا في مخيم خانيونس، أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وفق الوكالة.

وبحسب "وفا"، أطلق أطباء ومرضى بمستشفى "دار السلام" في خانيونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.