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الرئيس الروسي يجري زيارة إلى الإمارات والسعودية غدا الأربعاء

وكالة رويترز للأنباء
اسطنبول
نشر في 05.12.2023 11:57
آخر تحديث في 05.12.2023 11:58
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قصر الكرملين الكبير في موسكو، روسيا، 4 ديسمبر 2023 رويترز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قصر الكرملين الكبير في موسكو، روسيا، 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

أعلن متحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية غدا الأربعاء.

وأضاف المتحدث دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إن كان بوتين سيناقش التحركات المنسقة المحتملة في أسواق النفط العالمية خلال زيارته، أن مثل هذه المحادثات تعقد في إطار مجموعة أوبك+، لكن الأمر على جدول الأعمال دائما.

تأتي الزيارة بعد اتفاق أوبك+ التي تضم البلدان الثلاثة يوم الخميس الماضي على تخفيضات إضافية طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في خطوة واجهت عدم يقين في سوق النفط.

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