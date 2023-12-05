"كتائب القسام" تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل 10 جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام"، في بيان مقتضب نشرته على منصة "تلغرام"، أن مقاتليها "تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس".

وفي بيان آخر، ذكرت "كتائب القسام" أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها "إصابة مباشرة"، بحسب وكالة الأناضول.

ونشرت "القسام" فيديو يوثق جانباً من عملية قالت إنها "لرصد خيام تموضع القوات الإسرائيلية، قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان، في منطقة جحر الديك شرق وسط قطاع غزة".

في السياق، قالت "القسام"، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس، وحققوا إصابات مباشرة".

كما استهدفوا "دبابتين صهيونيتين، وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في محور شرق مدينة خان يونس، و3 جرافات عسكرية، ودبابة وناقلة جند صهيونيتين، في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105"، وفق بيانات منفصلة.

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.