"أونروا": موجة نزوح أخرى في غزة ولاتوجد منطقة آمنة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إن هناك "موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، والوضع يزداد سوءاً كل دقيقة".

وأضافت في بيان مقتضب نشرته الوكالة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لا توجد منطقة آمنة، وقطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم".

وتابعت "أونروا": "لا يوجد مكان يمكن الذهاب إليه، فالملاجئ مكتظة (بالنازحين)، بما في ذلك ملاجئ الأونروا".

والاثنين، أعلنت "أونروا" عن "نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر".

وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كان ما يقرب من 1.2 مليون نازح يحتمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك منطقة الشمال، بحسب الوكالة.