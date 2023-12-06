الرئيس الروسي يزور السعودية بعد الإمارات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفق مصدر سعودي رسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "بوتين وصل إلى الرياض اليوم (الأربعاء)، مع الوفد المرافق له، في زيارة للمملكة"، دون تحديد مدتها.

وكان في استقبال بوتين بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.

وسيلتقى بوتين ولي العهد محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية، بحسب تلفزيون "روسيا اليوم" المحلي.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل بوتين إلى الإمارات، وبحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات الثنائية وأزمتي فلسطين وأوكرانيا، وفق ما كتبه ابن زايد عبر منصة "إكس".

وقال الشيخ محمد بن زايد، إنه بحث مع بوتين في أبوظبي "علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام، خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما".

وأضاف أن "الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع".

بدوره، قال بوتين، قبيل محادثاته مع نظيره الإماراتي، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى "رفيع وغير مسبوق".

وأشار إلى أن محادثاته "ستتطرق للوضع الراهن لاسيما على الساحتين الفلسطينية والأوكرانية"، وفق تلفزيون "روسيا اليوم" المحلي.

ويعد هذا اللقاء الثاني للرئيسين هذا العام، حيث كان الأول في مدينة بطرسبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، فيما كانت دولة الإمارات ضيف الشرف للمنتدى، وفق المصدر ذاته

والثلاثاء، أعلن الكرملين أن بوتين، سيزور الإمارات والسعودية الأربعاء، بهدف "بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكانت آخر زيارة لبوتين للإمارات والسعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وفق إعلام إماراتي.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع مرور شهرين على شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، فيما تشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا.