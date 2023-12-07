جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينياً بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، نحو 30 فلسطينياً في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المعتقلين 3670 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، نقلته وكالة الأناضول.

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم الخميس من الضفة، نحو 30 مواطنا".

ووفقاً للبيان، رافقت حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 3670، بينهم من جرى اعتقاله من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، بحسب المصدر ذاته.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 22 عاملا فلسطينيا من قطاع غزة في الضفة الغربية، كانت إسرائيل طردتهم بعد 7 أكتوبر.

وبوتيرة يومية ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.