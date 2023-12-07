نتنياهو يتوعد باجتياح جنوب لبنان وبيروت في حال دخل حزب الله الحرب

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، جنوب لبنان والعاصمة بيروت بمصير مشابه لقطاع غزة في حال دخل "حزب الله" الحرب.

فيما تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى أوقعت قتلى بصفوف الطرفين، دون الانخراط في حرب شاملة.

تهديدات نتنياهو جاءت بعيد تقييم للأوضاع أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي (على الحدود مع لبنان) بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وقال نتنياهو، بحسب بيان وزعه مكتبه: "إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، ليس ببعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس".

وأضاف موجها حديثه لجنود إسرائيليين: "نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بمساعدتكم".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت القناة "12" العبرية بأن إسرائيليا قتل عند الحدود اللبنانية، بعد إصابته بنيران صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، توعد الأربعاء، بإبعاد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري، استنادا إلى القرار الأممي 1701.

وفي 11 أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.

وكان غالانت هدد أيضا سكان بيروت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنهم "سيلقون مصير أهل قطاع غزة"، في حال نشبت حرب بين إسرائيل و"حزب الله".