السلطات الهولندية تعتقل مسؤولاً في ميليشيا الدفاع الوطني متهماً بارتكاب جرائم حرب في سوريا

ألقت الشرطة الهولندية القبض على لاجئ سوري اليوم الجمعة للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية عندما كان فيما يبدو رئيس فريق استجواب في ميليشيا داعمة لنظام بشار الأسد.

قالت النيابة العامة الوطنية في بيان إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الهولندية مشتبها به بارتكاب أعمال عنف جنسي باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وهو أحدث المشتبه بهم المتهمين في هولندا بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

بموجب الولاية القضائية العالمية، يمكن لهولندا مقاضاة جرائم معينة حتى لو ارتكبت في الخارج.

كما تقاضي هولندا وكندا سوريا أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، واتهمتا نظام الأسد بشن حملة من التعذيب "المؤسسي" ضد الشعب السوري.

بعد تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، قال ممثلو الادعاء إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان رئيسًا لقسم الاستجواب التابع لقوات الدفاع الوطني في مدينة سلمية غربي سوريا بين 2013-2014.

قوات الدفاع الوطني هي جماعة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب النظام السوري منذ اندلاع الثورة ضده سنة 2011.