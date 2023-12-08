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كتائب القسام تعلن إفشال عملية خاصة إسرائيلية لتحرير أسير ومقتله

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 08.12.2023 10:26
مقاتلة إسرائيلية فوق رفح. غزة. 7/12/2023 الأناضول مقاتلة إسرائيلية فوق رفح. غزة. 7/12/2023 (الأناضول)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم، إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول لجندي أسير، ما أدى لمقتله ومقتل وإصابة عدد من أفراد القوة الخاصة.

وقالت "القسام" في بيان عبر منصة "تلغرام": "فجر اليوم، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة".

وأضافت أنه "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

وبحسب البيان: "تدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم".

وتابعت: "أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاما) ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الواقعة وبيان "كتائب القسام" حتى الساعة 07:00 (ت.غ)

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