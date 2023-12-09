الفصائل الفلسطينية تعلن ضرب أهداف عسكرية إسرائيلية بغزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، بضرب أهداف عسكرية إسرائيلية بالقطاع، و"تحقيق إصابات مباشرة".

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في تدوينة على منصة تلغرام: "استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفتي تاندوم، وكان يحتمي بها عدد من الجنود، وحققنا فيهم إصابات مباشرة في محور الشيخ رضوان، غربي (مدينة) غزة".

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "استهداف غرف قيادة العدو (الإسرائيلي) في المحور الجنوبي لمدينة غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت إنها استهدفت أيضا "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس (جنوب) بقذيفة الياسين 105".

وأضافت "القسام"، أنها دكت مجددا تجمعات "قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس، بقذائف الهاون"، فضلا عن قصف مستوطنة "مغين" الإسرائيلية في غلاف غزة، برشقة صاروخية.

ومساء الجمعة، أعلنت "كتائب القسام" تدمير مقاتليها 21 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قطاع غزة.

والخميس، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، تمكنهم من استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة.