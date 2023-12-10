الدوحة: غزة أظهرت ازدواجية دولية وجهودنا مستمرة لوقف إطلاق النار

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أن أزمة الحرب في قطاع غزة أظهرت ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، مؤكداً استمرار جهود قطر لوقف إطلاق النار.

وقال آل ثاني، في كلمة له خلال افتتاح النسخة الــ21 من "منتدى الدوحة" بالعاصمة القطرية التي تستمر يومين: إن "الأزمة الحالية (في غزة) أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي".

وأضاف آل ثاني: "علّمنا التاريخ أن الحوار هو الطريق الأمثل لمواجهة أعقد الصراعات إذا توفرت الإرادة الخيّرة والقيادة السياسية الحكيمة، وهذا هو منطلق إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في حل النزاعات وبذلها لكافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وشدد الوزير القطري على استمرار جهود بلاده مع الشركاء في المنطقة والمجتمع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقادت قطر مع مصر والولايات المتحدة وساطة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن هدنة استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتابع آل ثاني أن "ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي وفاعلية أدواته القانونية وصدق مبادئه".

وأكد أنه "من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين في غزة مقبولة لدى البعض"، مؤكدا أن "استهداف المدنيين من النساء والأطفال والأبرياء بشكل متعمد مرفوض تحت أي ذريعة".

وشدد على أن "القانون الدولي وقيمنا الإنسانية والدينية تفرض حماية المدنيين وإدانة قتلهم وحصارهم وتجويعهم وهو موقف مبدئي ثابت لا يتزعزع".

ومضى قائلا: "نرى مَن كان يطالب بوقفة عالمية ضد الاحتلال في سياق آخر، يرفض اليوم مجرد إدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ويقف عائقا أمام التوافق الدولي على إيقافها".

وأكد وجود "خلل في النظام العالمي (..)، ويجب وضع تصورات جديدة له".

وفي وقت سابق الأحد، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "منتدى الدوحة" بأحد فنادق العاصمة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بحسب الوكالة.

وسلم أمير قطر "جائزة منتدى الدوحة" إلى يليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتنعقد النسخة الراهنة من المنتدى على مدار يومي الأحد والاثنين، تحت عنوان "نحو بناء مستقبل مشترك"، لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.

كما يناقش المنتدى، الذي عُقدت دورته الأولى عام 2001، قضايا وتحديات بينها المتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي.

ومن خلال 18 جلسة رئيسية، و35 جلسة جانبية، يسلط المنتدى الضوء على 4 محاور رئيسية هي: العلاقات الدولية والأمن، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة، وفقا للوكالة.

ويشارك في المنتدى رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.