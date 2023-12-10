المصريون يواصلون الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية

انطلقت في مصر، الأحد، عملية الاقتراع في أول أيام انتخابات رئاسية مصرية يخوضها 4 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في ظل تقدير "رسمي" أولي بإقبال كثيف من الناخبين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد أن بدء الاقتراع في محافظات البلاد الـ27، داخل 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، في 9 آلاف و376 مقراً انتخابياً رئيسياً، وسط إشراف قضائي، وتأمين أمني كبير.

ويحق التصويت لنحو 67 مليون ناخب، ويستمر الاقتراع على مدى ثلاثة أيام، من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) وحتى التاسعة مساء (19:00 ت.غ).

وفي مؤتمر صحفي، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) أحمد بنداري، إن "غرفة عمليات الانتخابات رصدت كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع منذ الساعة الأولى للتصويت".

وأفاد بنداري، أن "كافة مراكز الاقتراع واللجان الفرعية للانتخابات انتظمت في العمل باستقبال الناخبين"، بحسب الوكالة.

كما أدلى المرشحون الأربعة بأصواتهم وهم: الرئيس السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/ مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/ محسوب على المعارضة) فريد زهران.

وقال المرشح حازم عمر، عقب التصويت: "رسالتي للمصريين، لكل من يؤيدني وكل من يعارضني، هي: المشاركة بقوة في الانتخابات (..)، وآمل أن يولي الله مَن يصلح".

وتُنظّم الانتخابات "تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا"، وفق الوكالة.

وحددت هيئة الانتخابات الأحد والإثنين والثلاثاء، للتصويت داخل البلاد، وذلك بعد انتهاء التصويت في الخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في 137 مقرا تابعا للبعثات الدبلوماسية للبلاد في 121 دولة.

وتُعلن النتائج النهائية لانتخابات الخارج مع إعلان نتائج تصويت الداخل في 18 ديسمبر الجاري.

ويتولى الرئيس السيسي السلطة منذ 2014، إذ حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما زادت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.

ووفقاً للمادة 140 المعدلة عام 2019 من الدستور، "لا يجوز أن يتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، ما يسمح للسيسي بتولي المنصب في حال فوزه حتى عام 2030.