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إصابة 3 مدنيين في تفجير إرهابي في محيط مدينة اعزاز شمال سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 11.12.2023 17:26
دورية أمريكية في منطقة الرميلان. شرق سوريا. 10/12/2023 رويترز دورية أمريكية في منطقة الرميلان. شرق سوريا. 10/12/2023 (رويترز)

أصيب 3 مدنيين، الاثنين، في مدينة اعزاز التابعة لمحافظة حلب السورية، في تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في إحدى المركبات، على طريق مدينة عفرين.

وأدى التفجير إلى إصابة 3 مدنيين نقلوا إثر ذلك إلى مستشفى اعزاز.

ولم تعلن أية جهة حتى ساعة نشر الخبر تبنيها للتفجير الإرهابي، في حين تواصل السلطات الأمنية هناك تحقيقاتها حول الحادثة.

وبين فينة وأخرى يحاول تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي انطلاقاً من تل رفعت ومنبج اللتين يحتلهما منذ أكثر من 7 سنوات، التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني السوري في اعزاز وباقي المناطق التي تسيطر عليها.

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