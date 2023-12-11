الأمم المتحدة تدين تعرض موكب للجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق نار في الخرطوم

أعربت الأمم المتحدة، الإثنين، عن صدمتها من الهجوم الذي استهدف قافلة الصليب الأحمر الدولي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامى، في بيان، عن "قلق عميق وصدمة إزاء أنباء الهجوم على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم، الأحد".

وأضاف البيان: "أشعر بالرعب من هذا الهجوم المتهور على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي أودى بشكل مأساوي بحياة شخصين وجرح 7 آخرين، من بينهم 3 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأشار البيان إلى أن "القافلة تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر، وهي رمز عالمي للحياد والحماية".

وذكر أنه "كان من المقرر أن تعمل القافلة الإنسانية التي تضم 3 مركبات للجنة الدولية و3 حافلات، بإجلاء أكثر من 100 مدني معرض للخطر من الخرطوم إلى مدينة ود مدني (وسط)، عندما تعرضت للهجوم عند دخولها منطقة الإخلاء".

وشدد البيان على أن "المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي ليسوا هدفا".

وأضاف: "يتعين على الأطراف المشاركة في النزاع ضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق القتال النشط".

وذكر البيان أنه "منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/ نيسان (بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) قتل أكثر من 12 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 20 من عمال الإغاثة وأصيب 36 آخرين".

ولفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية تحققت من 60 هجوما على نظام الرعاية الصحية، أسفروا عن 34 حالة وفاة و 38 إصابة"، على حد قول البيان.

ومساء الأحد، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "صدمتها وجزعها إزاء الهجوم المتعمَّد الذي استهدف قافلتها الإنسانية في الخرطوم".

وقالت في بيان إن "الحادث الذي وقع في حي الشجرة جنوب الخرطوم، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين من بينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية".

والأحد، أعلن الجيش السوداني تعرض موكب للجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق نار في الخرطوم، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.