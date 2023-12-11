شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

سقط شهداء وجرحى فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي، صباح الاثنين، استهدف منازل بمدينة رفح (جنوب) ومخيم النصيرات (وسط) قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بـ"استشهاد 6 مواطنين معظمهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما "استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وفق "وفا".

وأفادت وكالة الأناضول، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مبنى مدنياً في منطقة الزوايدة غرب مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول، إن المبنى المستهدف "مكون من 5 طوابق، وكان يقيم فيه نحو 60 فلسطينيا بينهم نازحين من مدينة غزة، ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا بداخله".

وذكر الشهود، أن المنزل تم تدميره بشكل كامل وعملت أطقم "الدفاع المدني" لساعات طويلة من أجل انتشال جثامين القتلى وإنقاذ الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأنه تم نقل ضحايا القصف إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، وسط القطاع، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت المصادر، أن من بين الشهداء والجرحى، نساء وأطفال.

كما ذكرت وكالة "وفا" أن عدداً من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلا في منطقة البصه بدير البلح" وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى سلسلة غارات عنيفة للطيران الإسرائيلي استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، ومخيم المغازي (وسط)، وحي الشجاعية ومخيم جباليا (شمال) قطاع غزة، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفاَ و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً"، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.