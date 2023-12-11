نتنياهو يتهم السلطة الفلسطينية بأنها تسعى لتدمير إسرائيل على مراحل

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية زاعم أنها تريد تدمير إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله الإثنين في اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا هنا والآن، أما السلطة الفلسطينية فتريد أن تفعل ذلك على مراحل".

وكان نتنياهو عارض في الأسابيع الأخيرة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ما بعد الحرب.

وقالت إسرائيل إن أهداف الحرب هي إنهاء حكم "حماس" في غزة والقضاء على قدراتها العسكرية.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على تصريحات نتنياهو.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.