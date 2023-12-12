الجيش الأردني يشتبك مع مهربي مخدرات على الحدود السورية ومقتل جندي

قتل جندي أردني في اشتباك مع مهربي مواد مخدرة على الحدود مع سوريا، شمال المملكة، وفق ما أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه "في تمام الساعة الرابعة (01:00 ت.غ) فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين".

وبيّن أن "الاشتباك أسفر أيضا عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود"، مشيرا إلى أن حالة المصاب الصحية "متوسطة".

وأضاف البيان أن المهربين "أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".

وحسب المصدر نفسه، "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين (لم يحدده) ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب أخرى، قتل خلالها 4 مهربين.

وشهدت المملكة في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.