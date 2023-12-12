الحوثي يتبنى ضرب ناقلة مواد كيماوية ترفع العلم النروجي بصاروخ قبالة اليمن

تبنى المتمردون الحوثيون اليمنيون استهداف سفينة تنقل مواد كيميائية ترفع علم النروج في البحر الأحمر بصاروخ، "انتصارًا" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع الثلاثاء "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة... نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ استريندا تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت مساء الإثنين أنّ صاروخاً أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أصاب الناقلة من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنّح (كروز) مضادّ للسفن، وأبلغت عن "وقوع أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".

ولبّت المدمّرة "يو إس إس ميْسون" التابعة للبحرية الأميركية نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.

وأكد الشركة النروجية المالكة للسفينة جي لودفيغ موينكلز ريديري وقوع الحادث، موضحة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم الذين تمكنوا من إخماد الحريق وجميعهم من الجنسية الهندية.

وقالت الشركة في بيان إن "السفينة التي كانت في طريقها من ماليزيا إلى إيطاليا محملة بالمواد الخام للوقود الحيوي، تتجه الآن إلى ميناء آمن". وكانت الناقلة التي يبلغ طولها 144 متراً وبنيت في 2006، تبحر باتجاه قناة السويس حين أصابها الصاروخ.

وقال الناطق باسم الحوثيين "إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ نجحتْ خلالَ اليومينِ الماضيين في منعِ مرورِ عدةِ سُفُنِ استجابتْ لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينةِ النرويجيةِ إلا بعدَ رفضِ طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية".

- تهديد للسفن

وأضاف أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ تخالفُ ما وردَ في البياناتِ السابقة. إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في منعِ كافةِ السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ العربي والأحمرِ حتى إدخالَ ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ".

ويأتي هذا الهجوم بعدما هدد المتمرّدون اليمينيون السبت بمنع مرور السفن المتوجّهة الى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال أغذية وأدوية إلى قطاع غزة.

وبعد ساعات من هذا التهديد أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن فرقاطة تابعة لها في البحر الأحمر أسقطت مسيّرتين أطلقتا من اليمن وكانتا متجّهتين نحوها.

وكانت تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون سفينة حربية فرنسية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحركة في بيان إنها "تعتبر هذا القرار شجاعا وجريئا ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيو أمريكي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية".

وتبنّى المتمردون المقرّبون من إيران العمليات السابقة التي شملت احتجاز سفينة تجارية وإطلاق صواريخ ومسيرات نحو أهداف بحرية، وأخرى نحو مدينة إيلات بجنوب إسرائيل.

الأسبوع الماضي، هاجم الحوثيون سفينتين قبالة الساحل اليمني بينهما سفينة ترفع علم جزر البهاماس وقالوا إن مالكيهما إسرائيليون.

وأسقطت مدمرة أميركية ثلاث طائرات مسيرة أثناء تقديم المساعدة لسفن تجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجمات من اليمن، بحسب ما أفادت واشنطن.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استولى الحوثيون على السفينة التجارية "غالاكسي ليدر" التابعة لشركة بريطانية يملكها رجل أعمال إسرائيلي.