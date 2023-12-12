مقتل 20 جنديا إسرائيليا "بنيران صديقة" في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن 20 جنديا قتلوا "بنيران صديقة" في قطاع غزة منذ بدء المعارك البرية أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل "خمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية وأعلن الجيش الثلاثاء، ارتفاع عددهم إلى 105 بين ضباط وجنود".

ونقلت الإذاعة عن الجيش قوله إن "13 جنديا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بعد أن جرى تحديدهم بالخطأ على أنهم مسلحون فلسطينيون".

وأوضحت أن "بعضهم أصيب بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران جنود المشاة".

وكشفت أن "أحد الجنود قتل نتيجة رصاصة طائشة أطلقها الجنود الإسرائيليون دون نية إصابته".

وتابعت: "كما قتل جنديان في حوادث دهس بالدبابات وناقلات الجند المدرعة".

وأردفت: "وقتل جنديان نتيجة إطلاق نار من رشاش على ظهر دبابة واثنان آخران، بشظايا ذخائر الجيش".

وبحسب الإذاعة، قال الجيش إن "عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب أخرى".

واستدرك: "لكن خلاصة القول هي أن الحوادث العملياتية وحوادث إطلاق النار الثنائية هي أحداث كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى".

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 435 ضابطا وجنديا، بينهم 105 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر، وفق الجيش.

وخلال الفترة الماضية، توالت التقارير في الإعلام العبري التي تكشف مقتل جنود إسرائيليين بنيران صديقة.

آخرها كان في 8 ديسمبر/كانون أول الجاري، حيث كشف موقع "واي نت" الإخباري العبري، مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية هاجمت منزلا كان فيه جنود في قطاع غزة عن طريق الخطأ، دون تحديد مكان أو زمان الواقعة.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الحكومية نقلا عن الجيش، إن 8 جنود قُتلوا بـ"نيران صديقة" خلال أسبوع في شمالي قطاع غزة.