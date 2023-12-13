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السعودية وإيران تبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
جنيف
نشر في 13.12.2023 16:23
وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في جنيف ويبحثان تطورات الأوضاع في غزة صورة: الأناضول وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في جنيف ويبحثان تطورات الأوضاع في غزة (صورة: الأناضول)

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في جنيف، مع نظيره الإيراني، حسين عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور لوقف إطلاق النار هناك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها في جنيف، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية، تزامناً مع تصعيد إسرائيلي للحرب على القطاع والتي لا تزال مندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية إيران، على "هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وبحسب البيان، ناقش الجانبان خلال اللقاء، "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين".

كما جرى "استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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