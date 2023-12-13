جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود بمعارك شمالي غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن مقتل 8 عسكريين بينهم 5 ضباط في معارك شمالي قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإنه "تم السماح بنشر أسماء 8 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي سقطوا في معارك بشمالي قطاع غزة"، دون تفاصيل أكثر عن وقت وظروف مقتلهم.

ونقلت الهيئة عن ناطق باسم الجيش إعلانه "مقتل 5 ضبّاط هم قائد الفرقة 13 في لواء غولاني، المقدّم تومر غرينبرغ، وقائد سرية في الفرفة 13 في لواء غولاني، الرائد روعي ميلداسي، وقائد سرية في الفرفة 51 في لواء غولاني، الرائد موشه أفراهام بار أون".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه من بين الضباط أيضاً "قائد فصيلة في الكتيبة 51 في لواء غولاني النقيب ليال هايو، وأيضاً قائد سرية مقاتلين في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة 669 الرائد بن شيلي".

أما الجنود القتلى فهم: "الرقيب روم هيخت، والرقيب أول أوريا يعقوب، إضافةً إلى الرقيب آحيا داسكال"، وفق المصدر نفسه.

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى إصابة 4 جنود آخرين في معارك أمس بقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيداً، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.