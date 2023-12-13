مجلس التعاون الخليجي يطالب "الناتو" بالضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة

طالب أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الثلاثاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء خلال اتصال هاتفي بين البديوي وستولتنبرغ بحسب ما ذكره بيان للمجلس التعاون الخليجي.

وقال ستولتنبرغ، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنه التقى البديوي في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب البيان "طالب أمين مجلس التعاون الخليجي ستولتنبرغ بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة السماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني".

وبحث الجانبان، "آخر التطورات في قطاع غزة، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين المجلس والناتو"، وفق البيان.

وأشار البديوي إلى أن "ما سببته الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، من تداعيات خطيرة للغاية، لها انعكاسات كبيرة على الأمن في المنطقة".

من جانبه، أشارستولتنبرغ في تغريدته على منصة "إكس" إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف شمال الأطلسي، السعودية".

ولفت إلى أنه "تشرف بالحديث مع البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثّمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي".

ووفق بيان للناتو، يبدأ ستولتنبرغ زيارة إلى الرياض، الثلاثاء، تستغرق يومين، يلتقي خلالها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.