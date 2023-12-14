العراق يرفع حالة التأهب العسكري إلى أقصى درجة

رفعت السلطات العراقية حالة التأهب العسكري لأقصى مستوى بدخول القطاعات العسكرية درجة الإنذار (ج)، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأربعاء.

وأشارت أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "وجه بدخول القطاعات العسكرية الإنذار (ج)".

وأضافت الوكالة بأن السوداني "أمر بإيقاف الإجازات ودخول قطاعات الجيش إنذار (ج) اعتبارا من 14 ديسمبر/ كانون الأول حتى 20 من الشهر نفسه".

وذكرت أن "التوجيهات تضمنت التحاق كافة المجازين بوحداتهم فوراً، ويكون القادة والآمرين على رأس قطعاتهم".

و"درجة الإنذار ج" أعلى وأشد حالات التأهب في العراق وتهدف لحماية الدولة والشعب من أي خطر قد يمسهما، وفق تصريحات صحفية للمتحدث باسم الجيش اللواء يحيى رسول.

ولم توضح الوكالة أسباب رفع حالة التأهب العسكري إلى هذه الدرجة.

لكن العراق على موعد مع إجراء الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 مليون ناخب وهي المرة الأولى التي ستجرى فيها بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، ويتوقع مراقبون أن تكون حالة التأهب العسكري مرتبطة بحماية هذه الانتخابات.

كما أن السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية أمريكية تعرضت خلال الأسابيع الماضية لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما وجه رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق بملاحقة منفذي هذه الهجمات.

وكانت القوات الأمريكية الموجودة بالقواعد العسكرية في العراق وسوريا، "تعرضت لأكثر من 92 هجوما منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالصواريخ والطائرات بدون طيار، بحسب قناة "الحرة"، وذلك ردا على الموقف الأمريكي الداعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.