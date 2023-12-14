"كتائب القسام" تعلن تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جندياً في 3 أيام

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، وقتل 36 جندياً خلال الأيام الثلاثة الماضية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث "كتائب القسام" أبو عبيدة، عبر منصة تلغرام، وسط تصاعد الاشتباكات في محاور متعددة من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأفاد البيان بأن مقاتلي القسام "تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، إضافة إلى قتل 36 جنديا وإيقاع عشرات الجنود" الإسرائيليين الآخرين بين قتيل وجريح.

وأضاف أن المقاتلين تمكنوا أيضا من "الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم" (الجنود الإسرائيليين) إثر استهدافهم والاشتباك معهم من مسافة صفر إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم.

وزاد أن مسلحي القسام "استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية الإسرائيلية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة".

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" و"كتائب القسام" الذراعان العسكريان لحركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، في بيانات منفصلة، الخميس، استهداف آليات وجنود إسرائيليين بعدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت القسام إن مسلحيها "استهدفوا 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وفي بيان ثان، أوضحت أن مسلحيها استهدفوا "3 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" في شارع اليرموك بمدينة غزة".

وفي بيان مقتضب ثالث قالت: "كتائب القسام تدك تحشدات آليات العدو المتوغلة شرق وشمال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون"، دون توضيح عددها.

من جهتها قالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب: "أوقعنا في عملية مع القسام 6 من جنود العدو (الإسرائيلي) بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا به في حي الشجاعية (شمال قطاع غزة)".

وفي محور الجنوب، قالت سريا القدس إنها قصفت "في عملية مشتركة مع القسام تجمعات العدو شرق خانيونس (جنوب) وأوقعت بهم إصابات مباشرة"، دون ذكر عددها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيداً و50 ألفا و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.