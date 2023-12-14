نشطاء يخترقون الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي

نجحت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين من اختراق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي يوم أمس وحذرت من مزيد من الهجمات ضد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية.

وفي رسالة قصيرة غطت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، قالت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "أنونيموس جو"، إن "غطرسة الجيش وظلمه تجاه شعبنا في غزة لن يلحق بكم سوى الأذى عبر الإرهاب والقتل والحرب، سواء عن طريق البر أو الجو أو إلكترونيا".

ودعت الرسالة إلى "تحرير فلسطين".

لا يُعرف سوى القليل عن "أنونيموس جو" رغم أن المجموعة أو الفرد الذي يقف وراء الهجوم أشار إلى أنه من أصل أردني.

وجاء في الرسالة "من إخوانكم في الأردن إلى أهلنا في غزة وفلسطين".

يعيش في الأردن، الذي يقع على حدود الضفة الغربية المحتلة، عدد كبير من السكان الفلسطينيين.

وأكد الجيش الاختراق.